Mensagem de início de ano Carta 19.374 Vivemos em uma época em que os relacionamentos entre as pessoas são superficiais - o que importa são as aparências. Acredito que quem vive assim usa a falsidade como um recurso de autodefesa para enfrentar a selva em que vivemos - mas me nego a acreditar em pessoas totalmente más. Seria muito doloroso. Há momentos em que sinto muita raiva e fico perplexa com tanta injustiça. Acompanho esta coluna há muito tempo, e, para mim a maioria dos problemas se relaciona à falta de diálogo e boa vontade. Quando nos colocamos no lugar ?do outro?, podemos até entender as suas atitudes. Compreender a ação de alguém não significa concordar com ela. Hoje em dia, a ?corrente do bem? virou apenas um belo roteiro de filme. Vive-se na neurose de que sempre há alguém que vai nos prejudicar, e a quem teremos de revidar com o mal. Por que seria ingenuidade acreditar na boa intenção do outro? Todo início de ano tentamos aproveitar a simbologia do ?recomeçar? para tentarmos mudar os nossos hábitos. Por que não incluir a palavra ?agradecer?? Expressar gratidão deveria ser natural, não algo de que devamos nos envergonhar. Agradecer e elogiar não significa bajulação. Desculpar e perdoar não são sinônimos de ingenuidade. Devemos colocar em prática boas ações, não nos limitando a apenas enviar correntes de e-mail com mensagens bonitinhas. Isso é hipocrisia. Não é para deixarmos de reclamar, criticar: a questão é saber reclamar. Uma crítica não deve condenar, mas sim examinar, analisar algo que está errado - para consertá-lo. VIVIANE de OLIVEIRA Perdizes