Mensagem do papa conforta vítimas O papa Bento XVI enviou ao arcebispo de Florianópolis, d. Murilo Krieger, mensagem de solidariedade às vítimas da chuva. Ao tomar conhecimento, diz o texto, "com profundo pesar, das trágicas e lutuosas conseqüências das chuvas torrenciais destes últimos dias que atingiram Santa Catarina, deseja afirmar-se espiritualmente presente nesta hora de dor com as famílias das vítimas e com os milhares de desalojados e desabrigados desta enorme tragédia ambiental".