Mercadante aposta no horário gratuito para crescer O candidato do PT ao governo de São Paulo, senador Aloizio Mercadante, afirmou nesta quinta-feira que a campanha deve ganhar vida com o horário eleitoral gratuito, que começa em agosto. "A medida que a campanha for avançando, e com os militantes nas ruas, vamos reverter a situação", disse, referindo-se à pesquisa Datafolha divulgada ontem, na qual manteve 15% das intenções de voto. O candidato do PSDB, José Serra, teve 48% das intenções, e Orestes Quércia (PMDB), ficou com 11%. Questionado sobre o fato de que o eleitor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não transfere sua intenção de voto para ele, ponto analisado na pesquisa divulgada ontem, o candidato do PT explicou que isso ocorre sempre nas eleições. "É a memória das eleições anteriores. A medida que a campanha avança, o eleitorado começa a prestar atenção no processo eleitoral", afirmou. Mercadante caminhou hoje pelas ruas comerciais do centro de Mogi, acompanhado do deputado federal Professor Luizinho, envolvido no escândalo do mensalão, do candidato a deputado federal Renato Simões, e dos prefeitos de Guarulhos, Elói Pietá, e de Suzano, Marcelo Candido. ICMS Em entrevista coletiva, Mercadante disse que caso seja eleito, pretende rever os critérios de repartição de ICMS entre municípios do Estado. "Por exemplo, cidades que têm refinarias ou cana-de-açúcar, têm um retorno de todo o ICMS arrecadado, mas os outros municípios ficam só com os problemas", explicou.