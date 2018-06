Mercadante diz que cobrança de pedágio no Rodoanel é inevitável O candidato do PT ao governo de São Paulo, senador Aloizio Mercadante, afirmou nesta terça-feira, 8, que é "inevitável" que o Rodoanel seja administrado por concessionárias, ao falar sobre o trecho sul da obra. Isso implicaria na cobrança de tarifa de pedágio no percurso do Rodoanel. "É um erro imaginar que a concessão traga prejuízos para a sociedade. Ela permite acelerar os investimentos", afirmou Mercadante após conceder entrevista à Rádio Bandeirante AM e BandNews FM. Segundo ele o que não pode ser permitido é uma cobrança "abusiva" de preços dos pedágios. "Quero começar o governo conversando com as concessionárias para mudar o sistema e reduzir a tarifa. Como a obra é feita com recursos públicos, não é necessário o exagero de custo nas tarifas. Ele afirmou que, se eleito, não vai permitir que se façam licitações onerosas, não quer que o pedágio não seja reajustado pelo IGPM. "Se a tarifa for equilibrada a população reconhece o serviço e não onera a sociedade".