Mercadante e PT são multados por propaganda antecipada O candidato a governador de São Paulo, Aloizio Mercadante, e o PT, foram multados em R$ 21.282,00, cada um, por propaganda antecipada. A decisão é do juiz auxiliar, Roberto Bellocchi, do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo. Durante a propaganda partidária veiculada no rádio e na televisão foram transmitidas mensagens que caracterizaram propaganda eleitoral de Mercadante, segundo o TRE-SP. A propaganda eleitoral em rádio e televisão é restrita ao horário eleitoral, que começa em 15 de agosto. Da decisão, cabe recurso ao TRE.