Mercadante negocia montar sede da campanha no Butantã O candidato petista ao governo de São Paulo, Aloizio Mercadante, terá dois comitês na capital paulista. O comando da campanha ficará centrado no Butantã, em um casarão localizado na frente do Jockey Club de São Paulo. O imóvel está sendo negociado, mas deve funcionar também como um subcomitê da candidata à Presidência Dilma Rousseff na capital.