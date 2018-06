Mercadante: Netinho será um ''mano senador''

A troca de afagos entre os dois, nas apresentações antes de um café da manhã com sindicalistas em Campinas, foi o pontapé inicial de uma procissão marcada para hoje na região metropolitana de São Paulo. Eles devem percorrer juntos os municípios de Itapevi, Jandira, Barueri e Carapicuíba - onde Netinho começou sua carreira artística - e consolidar as candidaturas entre o eleitorado de baixa renda.

Amanhã, com o intuito de se contrapor ao "fim de semana tucano" com a festa de lançamento de Geraldo Alckmin (PSDB) ao Palácio dos Bandeirantes, ambos estarão juntos novamente em Limeira para o Encontro Estadual do PDT.

Chapa. Netinho deve ser o segundo nome para o Senado na chapa petista, ao lado de Marta Suplicy. O PT paulista ventilava a possibilidade de oferecer a vaga para o ex-tucano Gabriel Chalita (PSB).

Mercadante, porém, negou que haja uma decisão final. "Nós ainda não definimos. O PC do B vai lançá-lo ao Senado, mas estamos mantendo uma porta aberta para outros partidos que tem sinalizado a possibilidade de aliança e também o PSB", afirmou o pré-candidato.