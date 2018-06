Mercadante põe Emidio à frente da campanha Ao falar pela primeira vez como candidato ao Palácio dos Bandeirantes, o senador Aloizio Mercadante (PT-SP) anunciou ontem os dois primeiros nomes que vão compor a coordenação de sua campanha. Confirmando as expectativas, o comando geral da equipe ficará a cargo do prefeito de Osasco, Emidio de Souza. Já o presidente do PT-SP, Edinho Silva, vai liderar um conselho suprapartidário, que cuidará da relação com siglas aliadas.