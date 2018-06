Mercado Municipal fica sem luz; 25 de Março fica lotada Pelo menos 20 boxes do Mercado Municipal, no Centro de São Paulo, ficaram sem energia elétrica neste sábado, 7, obrigando comerciantes a usarem velas e lampiões para atender os clientes. O problema começou por volta das 13 horas e só foi solucionado no fim da tarde. Até por volta das 18 horas a Subprefeitura da Sé não havia explicado a causa do corte no fornecimento. Durante todo o dia, Leonardo Chiappetta trabalhou com velas. ?Dá um certo nervoso, mas é preciso se adequar as situações, por isso estou atendendo o público normalmente. Mesmo às escuras, Chiappetta disse que o movimento não caiu. ?O que mais tenho vendido é bacalhau.? Manoel da Silva Augusto, dono do boxe Café Machado, contou ter tido prejuízos. ?Não puder vender café, suco e estou com seis freezers lotados de comida que podem estragar.? Em dezembro, o Mercadão passou por um apagão após um problema no transformador. Clientes Para muitos clientes, entretanto, a falta de energia não incomodava. "Aqui (Mercadão) é tão agradável que mesmo sem energia não dá vontade de ir embora?, disse a secretária Rosemary Cerqueira, de 34 anos. Amiga dela, Luiza Soares, de 28, compartilhou a opinião. ?Para mim, o Mercadão é passeio obrigatório de sábado. Até sem luz.? Já a estudante Aline Pereira, de 24 anos, desistiu de comer um sanduíche de mortadela. ?A falta de luz acabou aumentando a fila e confundido o atendimento.? 25 de Março Quem foi neste sábado à Rua 25 de Março, também na região central de São Paulo, aproveitar as ofertas de Páscoa acabou enfrentando movimento acima do normal. As lojas estavam cheias desde o período da manhã e era difícil andar, mesmo no meio da rua. O grande movimento provocava 1,2 km de lentidão na Avenida do Estado, às 15 horas, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O trecho com paradas ia da Avenida Mercúrio até a Rua 31 de Março, no sentido Santana. No mesmo horário, outro ponto de lentidão estava na pista local da Marginal do Tietê, onde havia 1,4 km de congestionamento entre as pontes do Limão e Freguesia do Ó, no sentido da Rodovia Castelo Branco.