Mercedes - Produzido no fundo do nosso quintal No amplo estande da Mercedes-Benz, as estrelas são o cupê esportivo CLC 200 Kompressor - fabricado em Juiz de Fora (MG) desde fevereiro e que finalmente será vendido no Brasil, por R$ 130 mil - e o novo GLK 280. Este, um utilitário-esportivo de luxo, tem tração 4x4 permanente e custará R$ 225 mil. Recentemente reestilizados, os modelos das Classes B, M, CLS, SLK e SL também chamam a atenção no estande da montadora, que conta ainda com exemplares das Classes C, E e S, estes sem novidades para o Salão.Além de veículos, a marca alemã expõe sua linha de peças e acessórios. CLC Finalmente a montadora alemã decidiu vender seu cupê também no Brasil. Montado em Minas Gerais, o modelo é equipado com motor 1.8 de 184cv GLK 280 Considerado o grande rival da BMW X3, o novo veículo da Mercedes estréia no Brasil divulgando o seu propulsor V6 a gasolina de 231cv