Mercúrio será desocupado até o dia 15 As cerca de 70 famílias que vivem no Edifício Mercúrio, no centro de SP, serão desalojadas até o dia 15. A desocupação ocorrerá por determinação judicial. A promessa da gestão Kassab é demolir o prédio para dar lugar a uma praça, como parte da revitalização da região. A maioria é inquilina e recebeu indenizações da Prefeitura. Os donos dos imóveis estão recebendo valores de até R$ 30 mil.