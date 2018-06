Mergulho nos 100 anos de Machado de Assis Oficinas literárias, espetáculos teatrais e saraus fazem parte de uma programação especial em comemoração ao centenário do escritor Machado de Assis. Confira a programação no site www.sescsp.org.br. No Sesc Pompéia (Rua Clélia, 93, Água Branca). Tel.: 3871-7700. Das 9h às 20h. Grátis (com exceção da apresentação do ator Cássio Scapin).