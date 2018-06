Mesária é presa ao chegar alcoolizada

Uma mesária foi presa na manhã de ontem por ter ido trabalhar embriagada no Colégio Estadual Colina Azul, em Aparecida de Goiânia (GO). A polícia deteve a mulher, cujo nome não foi divulgado, durante 12 horas, atendendo a determinação do juiz responsável pela Zona Eleitoral 132. Em Osasco, um mesário também foi detido por se envolver em confusão. Ele chegou atrasado para o início da votação e criou um tumulto ao saber que outro mesário havia sido nomeado para o lugar dele.