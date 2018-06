Mesmo afastado, perito do caso Estácio quer entregar laudo O perito Ricardo Molina prometeu hoje que vai entregar o laudo sobre a perícia nas imagens do circuito interno de TV da Estácio, apesar de ter sido afastado do caso na última sexta-feira pelo chefe de Polícia Civil, Álvaro Lins. As análises de Molina podem revelar quem atirou na estudante Luciana Gonçalves de Novas, em 5 de maio, no Rio. "Eles (a polícia) não vão impedir que as informações cheguem à sociedade. Se não quiserem receber, entrego ao Ministério Público ou à imprensa", afirmou o perito, que se negou a adiantar o resultado do trabalho. Molina disse ainda que não foi comunicado oficialmente sobre seu afastamento das investigações do caso Estácio de Sá e criticou a falta de liberdade para trabalhar. Duas razões determinaram o afastamento de Molina, segundo Álvaro Lins - a ida do perito, na segunda-feira passada, à Estácio para tirar fotos do local onde Luciana foi baleada sem comunicar a polícia e o fato de a universidade ter entregue a ele um HD (disco rígido) de computador com imagens das câmeras. "Houve quebra de confiança e de reciprocidade. A lei é clara e as provas podem ser apreendidas somente pela autoridade policial", disse Lins. "Esse HD não tem nada demais. É uma cópia de segurança da Estácio, a mesma que a polícia tem. Acho que foi um pretexto para me afastarem porque a situação estava ficando difícil", disse o perito. Ele afirmou ainda que a polícia sabia dessa cópia extra desde o dia 26 de maio, porque foi dito no depoimento do gerente de tecnologia da empresa Telesegurança - responsável pela manutenção das câmeras - Luiz Carlos Duarte. O afastamento de Molina do caso pode atrasar ainda mais o término do inquérito policial - o primeiro prazo para conclusão do trabalho expirou em 5 de junho. Lins disse ainda que não sabe se vai encaminhar as imagens para outro "centro especializado" ou se deixará a perícia a cargo do Instituto de Criminalística Carlos Éboli.