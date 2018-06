Mesmo com liminar, PM do ES chega ao 12.º dia de paralisação

VITÓRIA - O Estado do Espírito Santo chega nesta quarta-feira, 15, ao 12.º dia de paralisação da Polícia Militar. Nem mesmo os chamados operacionais diários que vem sendo feitos pelo comando da PM ou a liminar que obriga as mulheres a deixar a frente dos batalhões foram capazes até o momento de fazer com que o motim se encerre.

Apesar disso, a Grande Vitória tem clima de aparente normalidade pelo terceiro dia consecutivo. Nesta terça-feira, 14, dois ônibus foram incendiados ao longo do dia na região metropolitana. O transporte público, porém, seguiu funcionando normalmente até o horário estabelecido, às 22h30. Os coletivos estão nas ruas novamente nesta quarta-feira.

Multa. No fim da tarde de terça, a Justiça do Espírito Santo determinou que as mulheres que estão bloqueando os acessos aos batalhões da Polícia Militar deixem os locais imediatamente, sob pena de multa diária de R$ 10 mil para cada uma delas. Elas também devem retirar todo e qualquer obstáculo diante dos portões. Dez mulheres foram citadas nominalmente. Ainda assim, os bloqueios continuam.

A Secretaria de Segurança Pública capixaba informou que 2.351 policiais militares se apresentaram ao trabalho em todo o Estado na terça, número que representa 23% do efetivo total. Ainda de acordo com a pasta, 157 viaturas circularam.