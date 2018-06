Mesmo com lobby, ''genro'' ficou sem emprego na Polícia Civil A intervenção do secretário Nacional de Justiça, Romeu Tuma Júnior, em favor do namorado de sua filha não teve efeitos práticos. Rafael Figueiredo, candidato no concurso público para escrivão da Polícia Civil de São Paulo, foi reprovado na segunda fase e não apresentou recurso.