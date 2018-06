Mesmo preso, Beira-Mar comanda o tráfico, diz PF

A Polícia Federal, sob coordenação da Coordenação de Polícia de Repressão a Entorpecentes e do Serviço Sul da Coordenação de Operações Especiais de Fronteiras deu início na manhã desta quinta-feira, 22, à Operação Fênix. Segundo a PF, o objetivo da ação é desarticular um suposto esquema de tráfico comandado por Luiz Fernando da Costa, o "Fernandinho Beira Mar", de dentro do presídio onde ele cumpre pena. De acordo com a PF, depois de mais de um ano e meio de investigações, foi provado que Beira-Mar, mesmo custodiado em estabelecimentos prisionais, detinha o controle e dava ordens a seus advogados e parentes, com envolvimento em crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro, homicídio e tráfico de armas, entre outros. Pelo menos cinco pessoas já foram presas durante a operação. Dos cinco mandados de prisão cumpridos em Mato Grosso do Sul, um deles era para Fernandinho Beira-Mar e outro para Ubiratan Brescovit, já presos no Presídio Federal do Estado. Foram presos também Ronaldo Alcântara Moraes, de 37 anos, em Campo Grande, e Rubens Norberto Outeiro Pinto, de 45 anos, em Amambaí.