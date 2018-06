Mesmo proibido, aborto chega à marca de 1 milhão O Brasil registra por ano entre 750 mil e 1 milhão de abortos. As informações foram repassadas pelo governo federal à ONU. Por ano, 250 mil mulheres são internadas com complicações decorrentes do aborto. As Nações Unidas prometem levantar questões sobre a situação da saúde da mulher, além de programas de proteção e de saúde às populações mais vulneráveis.