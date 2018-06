Mesmo réu do mensalão, João Paulo quer disputar

Em conversas reservadas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já demonstrou preocupação com os possíveis ataques que o petista sofrerá com a candidatura, que dará munição aos adversários para relembrarem a crise de 2005 no governo a partir da revelação do esquema do mensalão. Lula, porém, já deixou claro que não tentará demover João Paulo da ideia. Além de desgastante, a candidatura de João Paulo, para dirigentes do partido, pode não ter viabilidade eleitoral.

No ABC paulista, a prioridade petista é recuperar o comando no município de Santo André. O partido perdeu a eleição em 2008 para Aidan Ravin (PTB). O nome preferido no partido é o da ministra Planejamento, Miriam Belchior, mas até o momento a candidatura mais viável é a do deputado estadual Carlos Grana.