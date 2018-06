Mesmo sem paralisação, aeroportos têm atrasos em mais de 30% dos voos

SÃO PAULO - Mesmo com o cancelamento da paralisação que os aeroviários iniciariam nesta quinta-feira, 23, os aeroportos brasileiros estão com um dos índices de atraso mais altos da semana.

Cerca de 30% dos voos domésticos e internacionais que deveriam decolar do País atrasaram mais de 30 minutos até as 11 horas. Dos 997 voos nacionais, 50 foram cancelados.

Segundo a Infraero, o movimento nos aeroportos é muito intenso, mas os passageiros têm conseguido viajar. O aeroporto com o maior número de cancelamentos de voos domésticos é o de Congonhas, em São Paulo: 16 dos 82 voos programados para esta quinta ainda não saíram do solo. Em segundo lugar está o terminal do Santos Dumont, no Rio, com 11 voos cancelados.

O Aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília, tem um dos maiores índices de atrasos do País: 40,3%, ou 29 dos 72 voos nacionais previstos. Cumbica apresentou o mesmo problema, com 29 das 78 partidas domésticas fora do horário até as 11h.