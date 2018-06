Metalúrgico aposentado é morto a pauladas em SP O metalúrgico aposentado Boris Uwarow, de 60 anos, que morava em São Bernardo do Campo (SP), foi morto a pauladas na noite do último sábado, na cidade litorânea de Itanhaém, depois ter R$ 30 reais roubados. Uwarow foi abordado por dois marginais quando passeava de carro em Mongaguá, onde tinha uma casa. O corpo do aposentado só foi localizado na manhã de hoje em um terreno baldio na Avenida Beira-Mar. Segundo o delegado Luís Alves, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Itanhaém, o jovem Émerson da Silva Costa, de 19 anos, confessou a autoria do crime. Ele foi preso na madrugada de domingo. O próprio acusado, que foi visto dirigindo o automóvel Mitsubishi da vítima, levou a polícia ao local onde o corpo foi abandonado. Émerson, procedente de Santo André, já tem três passagens pela Febem.