Metalúrgicos do ABC querem caça sueco

A Confederação Nacional dos Metalúrgicos e os Sindicatos dos Metalúrgicos do ABC e da Suécia assinaram documento em defesa da escolha do caça Gripen, da sueca Saab, para equipar a Força Aérea Brasileira. Segundo o documento, a ser encaminhado ao presidente Lula, se o Brasil optar pelos Gripen, serão gerados em todo o País 28 mil postos de trabalho, dos quais 1,2 mil apenas no ABC paulista. O Ministério da Defesa e o próprio Lula já indicaram, contudo, que o eleito deve ser o Rafale, da francesa Dassault.