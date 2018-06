Metalúrgicos invadem indústria em São Paulo Os 122 funcionários da empresa Condubam Indústria e Comércio de Condutores Elétricos, localizada na Avenida Aricanduva, na zona leste de São Paulo, invadiram nesta terça-feira a sede da empresa para reivindicar o pagamento dos salários atrasados e cobrar garantias de emprego por parte dos donos. No fim da tarde desta terça, a Polícia Militar (PM) chegou ao local e exigiu a saída dos funcionários da empresa. Eles se retiraram sem confronto. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, a Condubam enfrentaria problemas com a Justiça, que inclusive teria determinado a apreensão dos computadores da fábrica, que está com as portas fechadas desde a semana passada. "A direção da empresa sumiu, ninguém encontra os donos. Nós temos medo do que pode acontecer com os funcionários", disse Nilson de Oliveira, assessor da diretoria do sindicato. Os diretores da empresa não foram localizados pela Agência Estado. O sindicato promete outra invasão às 8 horas desta quarta. "Queremos normalizar a situação e garantir que todos recebam seus salários" , disse Oliveira.