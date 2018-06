Meteorologia prevê chuvas pelo País e temporais em SC

Uma grande massa de ar quente cobre quase toda a extensão do País nesta quarta-feira, 24, véspera de Natal, favorecendo o crescimento de instabilidades, podendo ocorrer chuvas no período da tarde, segundo a Climatempo. O calor e a aproximação de uma frente fria que se desloca pelo litoral do Rio Grande do Sul favorecem a ocorrência de pancadas de chuva com trovoadas, inclusive risco de temporais com granizo isolado, em todas as regiões catarinenses, segundo o Centro de Informações de Recursos Ambientais (Ciram). A quarta-feira terá a presença de muitas nuvens e chuva fraca. A partir da tarde, a frente fria desloca-se pelo litoral de Santa Catarina provocando pancadas de chuva com trovoadas. Há risco de temporal isolado. Para as regiões da Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Litoral Norte, permanece o alerta para deslizamentos em função da condição de instabilidade do solo. O tempo melhora gradativamente durante a quinta-feira e volta a ficar firme nos dias seguintes. A seguir leia a previsão do tempo da Climatempo para todas as regiões do País: Região Sudeste O sol aparece em quase todo o Sudeste e faz calor. Apenas no Nordeste de Minas Gerais e no Norte do Espírito Santo, o tempo fica fechado o dia todo e ocorrem pancadas de chuva desde cedo. Nas outras áreas mineiras e capixabas o sol aparece entre muitas nuvens e chove fraco de manhã e em forma de pancadas a partir da tarde. Nas outras áreas da Região, o aquecimento e a umidade elevada deixam o céu carregado à tarde e ocorrem pancadas de chuva. Em São Paulo a chuva se estende pela noite devido à aproximação de uma nova frente fria, que aumenta o risco de chuva e de vento fortes. Região Sul A frente fria avança pela Região e a quarta será de muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora do dia no Rio Grande do Sul, mas ocorrem períodos de sol. No sul e no centro-oeste de Santa Catarina e no sul e no sudoeste do Paraná períodos de sol e possibilidade de chuva ainda pela manhã. Há risco de chuva forte em algumas áreas isoladas desses dois Estados. Nas demais áreas da Região, a previsão é de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva só a partir da tarde. Região Norte A instabilidade persiste em parte da região Norte. No sul do Amazonas e do Pará, no Acre, em Rondônia e no Tocantins, o tempo fica totalmente fechado e com chuva desde cedo. Nas outras áreas da Região o sol aparece entre muitas nuvens e ocorrem pancadas de chuva, principalmente à tarde. Região Nordeste O sol ainda aparece entre muitas nuvens na maior parte do Nordeste do Brasil. Do litoral do Alagoas ao litoral do Ceará, a umidade fica relativamente baixa e não há expectativa de chuva. No sudeste da Bahia o tempo fica fechado e chove várias vezes ao longo do dia. Nas outras áreas da Região, as pancadas de chuva ocorrem de forma isolada no decorrer do dia. Região Centro-Oeste O tempo fica fechado e ocorrem pancadas de chuva a qualquer hora do dia no norte de Mato Grosso. Em Mato Grosso do Sul, o sol aparece forte mas com pancadas de chuva a partir da tarde. Sol e muitas nuvens no restante da Região, mas também com pancadas de chuva à tarde e à noite por causa do tempo abafado e com chuva isolada pela manhã.