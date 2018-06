Metrô: casas interditadas deverão ser vistoriadas na segunda Os moradores de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, ainda não sabem quando retornarão para suas casas que foram interditadas após o acidente nas obras da linha 4 do Metrô, no último dia 12, que causou a morte de sete pessoas. Segundo a Defesa Civil do município, as vistorias nas 50 residências que ainda estão interditadas devem começar nesta segunda-feira, 29, para avaliar a situação e definir a liberação dos imóveis. Também na segunda-feira à noite, representantes da Defensoria Pública se reunirão com todos os moradores vítimas do desabamento na Estação Pinheiros. Será a primeira oportunidade de falar sobre indenizações. Na última segunda, alguns moradores retornaram às suas residências apenas para pegar roupas e outros pertences. As visitas são rápidas e não passm de dez minutos por causa dos riscos.