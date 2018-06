Metrô de Brasília para pelo terceiro dia seguido

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

As 23 estações de metrô de Brasília ficaram fechadas hoje, no terceiro dia de paralisação da categoria, segundo informou o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários do Distrito Federal (Sindmetrô). Alguns funcionários permaneciam nas estações para orientar os passageiros, avisando-os sobre a greve.

A decisão de manter a paralisação foi tomada na noite de ontem durante assembleia da categoria. Uma nova reunião para discutir o rumo da greve deve ocorrer hoje à noite, em frente ao Palácio do Buriti. Pelo menos 160 mil pessoas foram afetadas pela paralisação na cidade.