Metrô de São Paulo abre concurso para 20 vagas A Companhia do Metropolitano (Metrô) abre a partir de segunda-feira, dia 27, o concurso público para analista trainee. De acordo com o Metrô, serão 20 vagas para formados em Administração de Empresas (3), Arquitetura (2), Ciências Contábeis (1), Direito (5), Economia (5), Geologia (1), Geografia (1), Marketing (1) e Matemática (1). Três das vagas, por lei, deverão ser preenchidas por portadores de deficiência, que poderão disputá-las nas áreas de administração, direito e economia. As inscrições poderão ser feitas via internet, no site www.conesul.org, até 24 horas do dia 10 de outubro. Além de preencher o formulário o candidato deve imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa, de R$ 10, até a data de vencimento da fatura, em qualquer agência bancária. As inscrições podem ser feitas também durante o mesmo período, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, em um dos Postos de Atendimento das Escolas de Informática SOS Computadores, localizadas na capital e Grande São Paulo.