Metrô de SP amplia número de estações blindadas A Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) amplia, a partir desta quarta-feira, o número de bilheterias blindadas em suas estações. Segundo a assessoria de imprensa do Metrô, a estação Corinthians/Itaquera da Linha 3-Vermelha começou a atender o público por meio de bilheterias blindadas. Com a entrada em operação dos três novos guichês blindados da estação Corinthians/Itaquera, o Metrô passará a contar com a blindagem nas bilheterias de 14 de suas 54 estações. As outras estações do Metrô que já possuem este recurso são a Patriarca, Guilhermina/Esperança, Vila Matilde, Penha, Carrão, Tatuapé, Belém, Brás, Bresser/Mooca e Pedro II (na Linha 3 - Vermelha); Luz (na Linha 1 - Azul); e Chácara Klabin e Imigrantes, que já foram inauguradas com as bilheterias blindadas (na Linha 2 - Verde). A próxima estação que receberá blindagem em suas bilheterias na Linha 3-Vermelha será a estação Arthur Alvim (com previsão de entrega para o final de janeiro). Em 2007, estão previstas também as blindagens das bilheterias de outras seis estações da Linha 3-Vermelha: Sé, Anhangabaú, República, Santa Cecília, Marechal Deodoro e Palmeiras/Barra Funda. No total serão 48 guichês com proteção na Linha 3. A expectativa é que sejam blindados ainda 60 guichês das bilheterias da Linha 1 - Azul e 23 da Linha 2 - Verde, incluindo a estação Alto do Ipiranga, com inauguração prevista para o primeiro semestre do ano que vem, já com a blindagem.