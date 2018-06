Metrô de SP libera acesso de passageiros com bicicletas Resolução da Secretaria de Transportes Metropolitanos publicada nesta quinta-feira, 22, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, libera o acesso de passageiros com bicicletas nas estações e trens do Metrô da capital. A permissão, no entanto, será somente em dias e horários especiais determinados pela Secretaria. De acordo com a resolução, os usuários do Metrô poderão entrar com suas bicicletas aos sábados, entre 15 e 20 horas, e aos domingos e feriados, das 7 às 20 horas. O acesso será permitido somente no último vagão dos trens do Metrô e apenas para bicicletas não motorizadas. A resolução, segundo o Diário Oficial, deverá ser regulamentada por Ato específico do Metrô em 30 dias. O comunicado conta, ainda, que a pessoa ao entrar com sua bicicleta deverá informar a algum funcionário, "que dará a competente autorização". A permissão, entretanto, poderá não ser dada, caso exista alguma "anormalidade" no sistema de transporte ou em situações especiais de "grande fluxo de passageiros". Por fim, o comunicado ressalta que a responsabilidade do transporte das bicicletas será "exclusiva do usuário" e diz que o não cumprimento do regulamento para o acesso implicará na retirada do passageiro, "sem direito à devolução do valor da viagem".