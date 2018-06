Metrô de SP opera com velocidade reduzida

SÃO PAULO - As quatro linhas do Metrô de São Paulo operaram com velocidade reduzida na manhã desta segunda-feira, 2, devido a chuva e a implantação de um novo sistema de controle de trens na Linha 2-verde.

Segundo o Metrô, a redução na velocidade pelo mau tempo foi registrada do início das operações, às 4h40, até as 6h30. Às 10h20, os trens da Linha 2-Verde continuavam com restrição de velocidade devido à implantação do sistema de controle de trens entre as Estações Sacomã e Vila Prudente.