Metrô de SP recebe certificação de qualidade O Metrô de São Paulo torna-se, nesta terça-feira, dia 20, o segundo do mundo a ter todas as linhas certificadas pela norma NBR ISO 9001, versão 2000. O Metrô de Hong Kong também já foi contemplado nessa versão, voltada para padrões de qualidade na produção de serviços que visam atender a satisfação dos clientes. A Linha 1-Azul (Jabaquara-Tucuruvi) foi a primeira a receber certificação em ´Planejamento, Gerenciamento e Prestação de Serviços´, num processo que começou em 2001 e terminou em setembro de 2002. Posteriormente, foi criado um comitê com a missão de estender a certificação para as outras linhas do sistema. Após auditoria da Fundação Carlos Alberto Vanzolini, a NBR ISO 9001/2000 foi confirmada para as linhas 2-Verde (Ana Rosa-Vila Madalena), 3-Vermelha (Corinthians/Itaquera-Barra Funda) e 5-Lilás (Capão Redondo-Largo Treze). A ampliação do Sistema de Gestão da Qualidade exigiu treinamento e conscientização de cerca de 4 mil empregados, em 103 postos de trabalho. Segundo a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, todo o processo de implantação foi fundamentado na perspectiva do usuário, ou seja, como ele vê o Metrô, desde a estação de origem até a estação de destino, considerando-se sua entrada na estação, aquisição do bilhete, embarque, viagem, segurança operacional, segurança pública e o atendimento que irá receber durante sua permanência no sistema.