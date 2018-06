Metrô de SP terá operação especial no domingo O Metrô de São Paulo informa que neste domingo, dia 12, haverá operação diferenciada na Linha 3 - Vermelha (Itaquera - Barra Funda) devido a serviços de manutenção na via, entre as estações Artur Alvim e Patriarca. Os trabalhos de manutenção serão iniciados na madrugada, devendo ser concluídos por volta das 7 horas. O trecho entre as estações Itaquera e Patriarca será operado em uma única via, com os trens circulando alternadamente. O intervalo, que normalmente é de 6 minutos, aos domingos, passará para 10 minutos. O restante da Linha 3, entre as estações Patriarca e Barra Funda, não terá sua operação afetada e os intervalos entre os trens serão de aproximadamente 6 minutos.