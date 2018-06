Metrô demite 61 funcionários que participaram da greve

A Companhia do Metropolitano (Metrô) deu início ontem à demissão de 61 funcionários. São pessoas que, segundo a empresa, não compareceram ao trabalho na quinta e sexta-feira, durante a greve dos metroviários, e tiveram avaliação negativa até o mês de julho. Há casos de supervisores e comissionados demitidos. Para preencher as vagas, será criado concurso público para a contratação de 100 pessoas. Serão 60 supervisores de tráfego e 40 operadores de trem. Também haverá promoção de servidores de carreira. O anúncio das demissões foi feito ontem à noite pela direção da empresa e vai de encontro ao que o governador José Serra (PSDB) havia dito no sábado em Agudos, no interior do Estado. Serra negou que tivesse mandado executar as demissões. ''''Ficam a critério da diretoria do Metrô'''', afirmou na ocasião. Mas, durante os dois dias da greve, o próprio governador já havia confirmado que grevistas seriam mandados embora. ''''Vamos ter que fazer demissões, é certo'''', disse, durante visita a Sorocaba na sexta-feira. O governo decidiu manter a oferta de pagamento do plano de participação nos resultados àqueles que cumprirem metas preestabelecidas, com adiantamento de R$ 800 em setembro e o restante em 2008, escalonado por cargo. A direção do Metrô pretende formar ainda um grupo especial para atuar em situações de crise ou emergência. Deve ser constituído por 30 bombeiros e 300 supervisores de estação, que passarão por treinamento especial. Esse grupo, que terá estrutura similar ao da Defesa Civil, terá capacidade de operar os sistemas de transporte de passageiros do Metrô, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e dos ônibus da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU). A direção do Sindicato dos Metroviários se reúne hoje com o Metrô e só depois deve se pronunciar e anunciar medidas contra as demissões. Hoje, a empresa publica no Estado informe publicitário sobre a paralisação, com explicações sobre as propostas feitas aos trabalhadores, a composição de seus salários e as multas aplicadas aos grevistas. MINISTÉRIO PÚBLICO Os metroviários que cruzaram os braços na quinta e sexta-feira podem ser enquadrados pelo Ministério Público na Lei de Improbidade Administrativa, que tem entre as penas previstas o ressarcimento do dano causado, a perda da função pública e o pagamento de multas. Hoje, a Promotoria de Justiça da Cidadania da Capital distribui representação, movida pelo deputado estadual Fernando Capez (PSDB), presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembléia, que pede a abertura de inquérito civil para apurar as responsabilidades pela greve. No pedido, o deputado argumenta que os metroviários ''''decidiram paralisar suas atividades contrariando compromisso que haviam assumido em audiência'''', instaurando assim ''''a desordem generalizada na cidade de São Paulo'''' ao não manter 85% dos serviços em funcionamento. O secretário-executivo da Cidadania da capital, promotor Saad Mazloum, confirmou que os metroviários são agentes públicos e devem responder por ato de improbidade em eventual ação movida pelo MP. ''''Cabe ao promotor que receber a representação decidir pela abertura da ação'''', disse. Na representação, Capez lembra que os dois dias de greve representaram ''''prejuízos da ordem de, pelo menos, R$ 19 milhões'''' ao Metrô e que a paralisação teve ''''efeito cascata'''', podendo o MP pedir também ''''o ressarcimento pelos danos materiais e morais causados à coletividade''''. COLABOROU