Metrô do Rio chegará a Niterói

SÃO PAULO - O governo do Rio vai investir cerca de R$ 1,2 bilhão na construção da Linha 3 do metrô, que vai ligar as cidades de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, atendendo a mais de 1,7 milhão de moradores da região.

A nova linha deve ser concluída em 2014 e representará o primeiro percurso intermunicipal feito por este meio de transporte no Estado. Com uma estação projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, a Linha 3 vai atender 1,7 milhão de moradores e servirá a 350 mil passageiros por dia.

O investimento na obra será de cerca de R$ 1,2 bilhão, sendo R$ 400 milhões investidos pela Petrobrás. O trajeto inteiro, com 37 quilômetros e 16 estações, será divido em dois trechos: o primeiro, que liga Niterói a São Gonçalo, e o segundo que segue até Itaboraí, com uma parte feita por rodovia.

Este primeiro trecho, que vai até a Estação Alcântara, em São Gonçalo, seguirá por um elevado, passando pelas alças de acesso da Ponte Rio-Niterói. De Alcântara até a Estação de Guaxindiba, o trajeto será feito no nível do chão, pela superfície. A partir desse local, será construída uma rodovia que servirá de extensão dos trilhos, até Visconde de Itaboraí.

A primeira estação, Arariboia, terá cerca de 24 mil metros quadrados e vai integrar barcas, metrô e ônibus, tornando-se a maior estação intermodal do Brasil e a primeira a contar com uma saída hidroviária. Já a última estação do trajeto feito pelo metrô, Guaxindiba, será construída nas imediações da BR-101 Norte e atenderá aos moradores de Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito, Cachoeiras de Macacu e Magé.