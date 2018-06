Metrô funcionará normalmente no 1.º dia Com o horário de verão, que adiantará os relógios em uma hora a partir da meia noite de domingo, tanto a rede do Metrô da cidade de São Paulo quanto a da CPTM funcionarão normalmente até as 2 horas, pelo horário novo (normalmente os serviços funcionam até a 1 hora). Segundo a SPTrans, os ônibus também circularão normalmente e quem utilizar o bilhete único não irá perder uma hora. O horário de verão vai até 15 de fevereiro do ano que vem.