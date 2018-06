Metrô inaugura 2.º estacionamento O Metrô inaugurou ontem na zona leste de São Paulo um estacionamento conjugado com a Estação Corinthians-Itaquera, da Linha 3-Vermelha. É o segundo do tipo na cidade - o primeiro funciona ao lado da Estação Santos-Imigrantes, na zona sul, na Linha 2-Verde, inaugurado em dezembro do ano passado. Com 257 vagas, o novo estacionamento permite que um motorista deixe o veículo e continue o trajeto de metrô. Pagando uma tarifa de R$ 7,10, ele receberá duas passagens da companhia e terá direito a deixar seu veículo estacionado por 12 horas.