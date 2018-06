Metrô opera com atrasos de até 20 minutos na zona leste Uma falha em um equipamento da Linha 3-Vermelha do Metrô prejudicava os usuários na manhã desta segunda-feira, 12. Segundo o Metrô, o problema apareceu por volta das 6h45, no trecho entre as estações Penha e Vila Matilde, na zona leste da capital, e causou redução na velocidade dos trens nos dois sentidos da linha, que operavam com atrasos de até 20 minutos. Além das duas estações, a de Arthur Alvim também teve algumas catracas bloqueadas, para evitar o acúmulo de passageiros nas plataformas. As duas estações estavam com contenção de usuários. Alguns bloqueios foram interditados, como medida de segurança, para diminuir o fluxo de passageiros nas plataformas das estações. Com a medida, ou usuários se aglomeravam do lado de fora das estações. Técnicos da manutenção do metrô já estavam no local tentando solucionar o problema, mas devido ao horário de pico, com maior número de usuários utilizando o Metrô, não há previsão para a normalização. Todos as 18 estações da Linha Vermelha, que faz a ligação Leste-Oeste, principalmente as de Itaquera e Arthur Alvim, eram prejudicadas, devido ao grande movimento de passageiros. Segundo o Metrô, o Plano de Apoio Entre Empresas Frente a Situações de Emergência (Paese), utilizado em situações que o transporte coletivo está deficiente, ainda não será acionado. Esta matéria foi alterada às 9h37 para acréscimo de informações.