Metrô vai abrir mais cedo na segunda-feira Para facilitar o retorno à capital de quem viajar no feriado de Corpus Christi, o Metrô abrirá, excepcionalmente, as estações das Linhas 1-Azul (Jabaquara-Tucuruvi) e 3-Vermelha (Corinthians-Itaquera/Palmeiras-Barra Funda) às 4 horas de segunda-feira. Nas estações da Linha 2-Verde (Alto do Ipiranga-Vila Madalena) a abertura será às 4h30. Não haverá alteração do horário na Linha 5-Lilás (Capão Redondo-Largo 13), que abrirá às 5 horas.