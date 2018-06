MetrôRio funcionará entre 7 e 23 horas no feriado de Finados

SÃO PAULO - Nesta quarta-feira, 2, feriado do Dia de Finados, o MetrôRio vai operar das 7h às 23h, com transferência na estação Estácio entre as Linhas 1 e 2.

Os ônibus Metrô Na Superfície, que saem das estações Botafogo e Ipanema/General Osório em direção à Gávea, funcionarão seguindo o mesmo horário de 7h as 23h, horário adotado normalmente em domingos e feriados.

As linhas de integração expressas também circulam com o mesmo esquema de horário do metrô no período, com exceção das linhas 913 e 616, que saem da estação Nova América/ Del Castilho para o Fundão e não circulam nos feriados e finais de semana.

Na quinta-feira, 3, o MetrôRio volta a operar de 5h à meia-noite, com a Linha 2 de Pavuna a Botafogo.