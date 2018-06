Metroviários aceitam 8% e suspendem greve Os metroviários decidiram nesta terça-feira suspender a greve e aceitar a decisão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), que determinou ao Metrô que reajuste em 8% o salário dos funcionários. O aumento incidirá sobre todos os benefícios adquiridos pelos trabalhadores, como tíquete-refeição, adicional de motorista e auxílio-creche. A decisão é retroativa ao dia 1º deste mês. A categoria, no entanto, se manterá em estado de greve. "A medida é necessária, caso o Metrô recorra ao Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, com o objetivo de cancelar o reajuste", disse o presidente do sindicato, Flávio Godoy. "Se isso ocorrer, os metroviários vão cruzar os braços". O Metrô tem prazo de dez dias para recorrer, caso contrário terá de pagar o aumento imediatamente. Na audiência de conciliação realizada nesta segunda-feira, a Companhia do Metropolitano aceitou negociar com o sindicato o adicional de risco de vida para funcionários do corpo de segurança e o retorno da jornada de 36 horas de trabalho para bilheteiros e seguranças que foram contratados com jornada de 40 horas. O acordo deve ser feito dentro de 120 dias. Linha 4 A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE) aprovou nesta terça a contratação de empréstimos externos no valor de US$ 363 milhões para São Paulo, a serem investidos na construção da Linha 4, na recuperação de rodovias e em projetos em cortiços no Estado. O coordenador do projeto do metrô, Rui Duarte Criscuolo, disse que as obras devem ser iniciadas até setembro. A Linha 4 receberá US$ 209 milhões do Banco Mundial (Bird). O resto da verba sairá do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID): serão US$ 120 milhões para estradas e US$ 34 milhões para cortiços. A nova linha do metrô deverá ter 12,8 quilômetros de extensão, ligando Vila Sônia à Estação da Luz. A previsão é de que, em quatro anos, ela esteja operando com cinco terminais. Até dezembro deve ser feita a licitação da concessão da linha para a iniciativa privada. CET Os 1.900 agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) suspenderam a greve por melhores salários que seria realizada a partir desta quarta. Em assembléia na Câmara, eles decidiram continuar negociando com a Secretaria dos Transportes o reajuste salarial e do vale-refeição. Mesmo assim, o paulistano deve enfrentar um dia difícil, pois ficou definida uma nova medida para a chamada operação-padrão: veículos e equipamentos que não estiverem bons não serão usados. A categoria reivindica reajuste de 15,9% e aumento real de 4%. O valor do tíquete-refeição também seria elevado de R$ 7,50 para R$ 13,50. A secretaria oferece 6% de reajuste imediato mais 2% em novembro, além de aumentar o tíquete para R$ 10,00. (Colaboraram Marcus Lopes e José Ramos)