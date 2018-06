Metroviários aceitam acordo e não entram em greve em SP Os metroviários de São Paulo suspenderam a paralisação que estava marcada para esta quarta-feira depois do julgamento do dissídio coletivo que terminou hoje à tarde. Os juizes do Tribunal Regional do Trabalho concederam 8% de reajuste salarial aos metroviários com extensão para outros benefícios, como vale-refeição e a cesta-básica. Ainda hoje, em assembléia, os diretores do sindicato vão comunicar a sentença à categoria, que deve suspender a paralisação marcada para amanhã, mas manter-se em estado de greve. Os metroviários temem que a diretoria do metrô recorra ao Tribunal Superior do Trabalho para suspender a decisão do TRT de São Paulo.