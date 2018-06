Metroviários de São Paulo entram em "estado de greve" Em assembléia nesta quinta-feira à noite, cerca de 300 metroviários rejeitaram a proposta do Metrô de reajuste de 6,43% e decretaram "estado de greve", a partir desta sexta-feira. "Esse porcentual é o mesmo que zero, pois teríamos de abrir mão de outras conquistas", disse Wagner Fajardo, secretário de Imprensa do sindicato. Segunda-feira, os agentes começarão a usar um colete vermelho da campanha salarial e vão distribuir o jornal da campanha. Na terça-feira, haverá assembléias setoriais e manifestação na frente da Secretaria dos Transportes. Na quarta-feira, para obter o apoio da população, vão oferecer café e bolacha nas estações. Quinta-feira, haverá nova assembléia para definir a data da greve.