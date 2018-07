Metroviários de SP decidem hoje se haverá greve amanhã Às 19 horas desta segunda-feira, os metroviários de São Paulo fazem assembléia para decidir se haverá ou não paralisação das atividades de todas as linhas a partir da zero hora desta terça-feira. Na audiência de conciliação entre o Sindicato dos Metroviários e o Metrô, que ocorreu na tarde desta segunda-feira, o vice-presidente judicial do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), João Carlos de Araújo, marcou o julgamento das reivindicações da categoria para a próxima quinta-feira às 12h30. Uma das propostas sugeridas pelo TRT e que fazem parte das reivindicações dos metroviários é um reajuste salarial de 18,13%.