Metroviários decidem parar na terça-feira Em assembléia que teminou no final da noite de ontem, os metroviários decidiram que entrarão em greve a partir da zero hora da próxima terça-feira. A greve será por tempo indeterminado. Na segunda-feira, haverá uma concentração às 18h30 na sede do Sindicato, localizada no Tatuapé, zona Leste, para que a greve seja esquematizada. Hoje, haverá um café com usuários às 17h na Estação Sé, do Metrô, onde serão distribuídos, além do próprio café, biscoitos. Na reunião que ocorreu na manhã de ontem, entre o Sindicato e o Metrô, não foi passada nenhuma nova proposta. Ficou mantida a proposta anterior de 6,43% de reajuste salarial, mas sem alteração na folha de pagamento. Caso seja feita uma nova proposta, a greve poderá ser cancelada.