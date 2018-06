Metroviários fazem greve na região metropolitana de Porto Alegre

SÃO PAULO - Os metroviários entraram em greve nesta quinta-feira, 18, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A categoria pede a manutenção da carga horária e aumento salarial de 6,36%. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários e Conexas do Estado do Rio Grande do Sul (Sindimetrô/RS), todo os 1.186 funcionários paralisaram as atividades.

Nesta quinta-feira, todas as estações amanheceram com as portas fechadas. ~A greve prejudica passageiros de Porto Alegre, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Canoas e Esteio. Em reunião convocada pelo Ministério Público do Trabalho, realizada no final da tarde de quarta-feira, o sindicato informou que decidiu pelo não cumprimento da Lei de Greve, ou seja, o não atendimento à população nos horários de pico. A Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre (Trensurb) destacou que as empresas de ônibus aumentaram o número de veículos em circulação para atender os passageiros.

Em comunicado, a companhia disse que atendeu o pedido de reajuste de 6,36% e propôs a implantação de uma nova escala fixa. O sindicato da categoria não aceitou a elevação da carga horária de 36 para 40 horas semanais. Os funcionários farão uma assembleia às 14h30 de hoje para decidir os rumos da greve.