Metroviários protestam e ameaçam parar na 3ªF Cerca de 300 metroviários fizeram, nesta terça-feira, manifestação na frente do prédio da Secretaria Estadual dos Transportes Metropolitanos, em protesto contra o governo do Estado, que insiste em não apresentar uma "proposta decente" de reajuste salarial. O secretário Jurandir Fernandes, segundo sua assessoria, se encontrava em Brasília e, por isso, não poderia atender os representantes dos trabalhadores. O deputado estadual Jamil Murad (PC do B) conseguiu, no entanto, marcar audiência com o secretário para a próxima quinta-feira. A proposta de 6,43% de reajuste apresentada pelo Metrô, desde que os trabalhadores abrissem mão de alguns benefícios conquistados ao longo dos anos, equivale a zero por cento de aumento", reclamou o secretário de imprensa do Sindicato dos Metroviários, Wagner Fajardo. Mais uma rodada de negociação entre representantes da empresa e dos metroviários será feita nesta quarta-feira pela manhã. "Caso a categoria não receba uma proposta digna, os trabalhadores vão decretar greve na assembléia de amanhã (quinta) à noite, paralisando suas atividades a partir de terça-feira", garantiu Fajardo. Antes, no período da manhã, os sindicalistas terão uma reunião com o secretário. Os metroviários também vão cobrar do secretário o pagamento do passivo trabalhista da empresa. "Embora os trabalhadores tenham ganho as ações trabalhistas coletivas em todas as instâncias da Justiça, o Metrô vem protelando o pagamento dessa dívida que, em alguns casos, já dura 14 anos", afirmou Fajardo. Outra reivindicação da categoria é o pagamento de adicional de risco para as equipes de segurança, que são vítimas de violência. "Só no fim de semana, vários funcionários ficaram feridos em assaltos e em tumultos provocados pelas torcidas", afirmou o sindicalista. O valor do tíquete-refeição da categoria está congelado há quatro anos. Por isso, os metroviários querem que haja reajuste de 25,17% sobre o valor dos tíquetes, que é atualmente de R$ 10,20. Para esclarecer os passageiros a respeito das reivindicações e sobre a possível paralisação dos serviços do Metrô, os trabalhadores vão fazer mais um "café com os usuários", nas estações Itaquera, Jabaquara e Consolação. "Temos obrigação de dar esses esclarecimentos para que a população entenda a nossa posição", disse Fajardo.