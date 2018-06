''Meu Nome Não é Johnny'' vence festival O longa Meu Nome Não é Johnny, de Mauro Lir, foi o vencedor do 12º Festival de Cinema Brasileiro de Miami. Levou o prêmio em seis categorias, incluindo o de Melhor Ator para Selton Mello, protagonista no papel do traficante de drogas João Estrela. Mello ganhou, ainda, outros dois prêmios de curta-metragem. Milena Toscano venceu como melhor atriz, por Sem Controle, de Chris D?Amato.