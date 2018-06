MG quer tornozeleira eletrônica neste ano O governo de Minas deve divulgar até o fim do mês edital para compra de tornozeleiras eletrônicas para monitorar presos dos regimes aberto e semiaberto. A meta é que, até o fim do ano, 800 detentos usem o equipamento, que dá a localização exata do usuário. O objetivo é aliviar a superlotação carcerária e reduzir custos. O monitoramento eletrônico custará R$ 700 mensais por detento, ante os R$ 1.800 gastos hoje.