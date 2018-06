MG registra 6 mortos nas últimas 24 horas nas estradas federais

Até às 17 horas desta sexta-feira, 25, o Estado de Minas Gerais já registrava seis mortes nas estradas federais somente nas últimas 24 horas. Na Rodovia BR-365, em Monte Carmelo, três pessoas morreram e cinco ficaram gravemente feridas num acidente nesta madrugada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos carros fez uma ultrapassagem em uma curva e bateu de frente contra outro veículo, que seguia no sentido contrário, na altura do km 509. Entre as vítimas estão um homem de 62 anos, uma mulher que não teve a idade divulgada e um adolescente de 13 anos. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Patrocínio.

Outro acidente grave deixou uma mulher morta e outras duas pessoas feridas na noite de quinta-feira, 24, na BR 381, em Antônio Dias. Um dos dois carros envolvidos no acidente invadiu a contramão na altura do km 308 e colidiu com o outro veículo. Um homem de 43 anos ficou gravemente ferido e uma criança de 11 anos teve ferimentos leves. As vítimas foram levadas para o Hospital de Ipatinga e o corpo da mulher encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da mesma região.

Em Araguari, um ciclista, de 17 anos, morreu atropelado por um ônibus no km 40 da BR-050, também durante esta madrugada. Na BR-116, um carro atropelou e matou um pedestre, um homem de 34 anos, no município Ponto dos Volantes.

DESLIZAMENTO

A BR-356 está interditada, nos dois sentidos, na altura do km 53, em Itabirito, em Minas Gerais, devido a um deslizamento de terra. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) informou que o deslizamento aconteceu na noite de quinta-feira, 24. No momento, chovia muito na região. O desvio é feito por dentro da cidade de Itabirito. Tem terra e blocos de pedra na pista. Não há previsão para liberar a via.