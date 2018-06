Miami abre o primeiro museu da história do hambúrguer nos EUA

Sef Gonzalez sempre gostou de hambúrguer e de colecionar. Mas nunca imaginou que um dia juntaria as duas coisas em um museu, The Burger Museum, o primeiro dos Estados Unidos. Abriu no início de dezembro em Miami com cerca de 2 mil itens colecionados nos últimos oito anos.

A coleção começou quando ganhou de um amigo uma placa do Burger Chef, segunda maior rede de hambúrguer dos anos 1960 no país. Em seguida comprou um livro para conhecer mais a respeito, e iniciou sua busca por itens relacionados à história de restaurantes e lanchonetes famosos pelo hambúrguer. Quando tinha mais de 2 mil itens, inicialmente guardados na casa dos pais, depois no escritório do Burger Beast, seu blog de gastronomia também lançado em 2008 e hoje com mais de 20 mil seguidores no Facebook e 50 mil no Instagram, decidiu colocá-los à disposição do público na entrada do cassino Magic City.

Sef diz que o The Burger Museum também tem um significado especial e pessoal na sua vida. Sente que através dele está seguindo os passos do avô, que era um homem de duas paixões: “comida e história”.

“É como se estivesse continuando o que ele [o avô] fazia”, diz Sef, hoje com 42 anos, que investiu US$ 100 mil e está confiando que vai recuperar o valor. “As pessoas gostam de olhar para trás e reviver suas histórias e lembranças”.

O The Burger Museum está aberto de quinta a domingo, das 12h às 20h, e no dia 31 de dezembro terá um evento especial das 12h às 15h com o escritor e documentarista George Motz, especialista em hambúrguer que estará autografando seu novo livro, The Great American Burger Book.

Para quem estiver em Miami de férias de fim de ano, vale conhecer.

Boas Festas e Feliz 2017! Direto de Miami volta no início do ano com novidades!

Serviço:

The Burger Museum

Localizado na entrada do cassino Magic City

450 NW 37th Avenue, Miami, FL 33125

(305) 305-3999

Aberto: 12h – 20h, de quinta a domingo

Entrada; US$ 10 adultos, US$ 5 crianças

Para mais informações:

https://www.facebook.com/burgermuseum

http://www.burgerbeastmuseum.com

http://burgerbeast.com/museum

Twitter @chrisdelboni